В Татарстане арестовали экс-помощника премьера региона по делу о взятке

Расследование, по информации издания, началось после того, как родственникам военнослужащего предложили вернуть его домой за 2 млн руб. Один из офицеров, через которого проходили средства, признал вину и пошел на сделку со следствием. Латыпов, по версии следствия, должен был получить финальную часть суммы 27 июня.