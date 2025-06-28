Российского адвоката впервые лишили статуса за проживание за границей

Адвокатская палата Ростовской области лишила Ирину Гак статуса за пребывание за пределами России более года. Это первый известный случай подобного решения в российской юридической практике. Об этом заявила глава Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко.
Гак уехала из России в 2023 году после обысков в ее доме по делу о смерти подзащитного Анатолия Березикова в спецприемнике. Следствие считает, что активист покончил с собой, тогда как адвокат заявляла о наличии на теле Березикова следов от электрошокера.
Дело получило широкую огласку в профессиональной среде. В Минюсте и адвокатской палате Ростовской области пока не дали комментариев по поводу лишения статуса. Ирина Гак в настоящее время находится в Грузии.
— Адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста послушно лишила адвокатского статуса адвоката Ирину Гак, человека, по-настоящему преданного адвокатскому долгу! За что? За то, что она по личным (уважительным) причинам не могла находиться в России, — написала Каринна Москаленко в своих соцсетях.
Завьяловский суд в Удмуртии признал бывшего президента Адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.