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Российского адвоката впервые лишили статуса за проживание за границей

Адвокатская палата Ростовской области лишила Ирину Гак статуса за пребывание за пределами России более года. Это первый известный случай подобного решения в российской юридической практике. Об этом заявила глава Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко.

Адвокатская палата Ростовской области лишила Ирину Гак статуса за пребывание за пределами России более года. Это первый известный случай подобного решения в российской юридической практике. Об этом заявила глава Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко.

Гак уехала из России в 2023 году после обысков в ее доме по делу о смерти подзащитного Анатолия Березикова в спецприемнике. Следствие считает, что активист покончил с собой, тогда как адвокат заявляла о наличии на теле Березикова следов от электрошокера.

Дело получило широкую огласку в профессиональной среде. В Минюсте и адвокатской палате Ростовской области пока не дали комментариев по поводу лишения статуса. Ирина Гак в настоящее время находится в Грузии.

— Адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста послушно лишила адвокатского статуса адвоката Ирину Гак, человека, по-настоящему преданного адвокатскому долгу! За что? За то, что она по личным (уважительным) причинам не могла находиться в России, — написала Каринна Москаленко в своих соцсетях.

Завьяловский суд в Удмуртии признал бывшего президента Адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.