Российского адвоката впервые лишили статуса за проживание за границей

Гак уехала из России в 2023 году после обысков в ее доме по делу о смерти подзащитного Анатолия Березикова в спецприемнике. Следствие считает, что активист покончил с собой, тогда как адвокат заявляла о наличии на теле Березикова следов от электрошокера.