Российский чемпион по мотокроссу погиб в Ирбите: причины аварии, подробности

«28 июня на этапе чемпионата России по мотокроссу с колясками в городе Ирбит произошла страшная трагедия. Во время квалификации в классе 750 см в результате столкновения экипажей № 74 и № 335 произошло падение. Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Козуба», — сказал Джеус. Козубу было 32 года.