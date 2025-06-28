Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области, где находятся ВСУ.
Киевские власти не проводят эвакуацию мирных жителей из ряда районов Сумской области, где размещаются подразделения ВСУ. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», действующий в составе группировки войск «Север».
«Мирные жители есть. Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика», — отметил «Аид» в интервью РИА Новости.
Отмечается, что украинские власти неоднократно объявляли о принудительной и обязательной эвакуации граждан из районов, находящихся в зоне боевых действий. Так, эвакуация проводилась из Авдеевки в Донецкой Народной Республике, откуда вывозили детей и пожилых людей. Кроме того, срочная эвакуация проходила в Харьковской области, где из отдельных населенных пунктов были вывезены почти все жители.
Ранее стало известно, что из Сумской области Украины вывезли около 58 тысяч жителей приграничных районов в рамках эвакуации. Глава областной военной администрации Олег Григоров отметил, что ежедневно эвакуируется примерно сто человек. В самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на частые воздушные тревоги.