«Аид»: Украина не стала эвакуировать жителей Сумской области

«Мирные жители есть. Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика», — отметил «Аид» в интервью РИА Новости.