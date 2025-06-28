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Пострадавшего в крупной аварии на МКАД с четырьмя машинами увезли на вертолете

Пострадавшего в крупном ДТП с четырьмя машинами на МКАД человека увезли на вертолете санавиации. Об этом в субботу, 28 июня, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Пострадавшего в крупном ДТП с четырьмя машинами на МКАД человека увезли на вертолете санавиации. Об этом в субботу, 28 июня, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Авария произошла на 11 километре кольцевой магистрали. Пострадавшего доставили в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

На месте работают специалисты Центра медицины катастроф, включая авиамедицинскую бригаду, а также Скорая помощь и другие экстренные службы. Движение на участке затруднено, сообщили в Telegram-канале «Московская медицина».

Вечером 28 июня стало известно об аварии МКАД. Тогда источники сообщали, что два автомобиля столкнулись на 10-м километре внешней стороны кольца.

До этого три человека получили травмы при лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Рассудово в Троицком административном округе Москвы.