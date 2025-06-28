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Мужчина погиб, упав в полость между поездом и платформой на Лосиноостровской

Движение электричек на Ярославском направлении МЖД было приостановлено вечером 28 июня из-за упавшего в полость между платформой и поездом мужчины. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Движение электричек на Ярославском направлении МЖД было приостановлено вечером 28 июня из-за упавшего в полость между платформой и поездом мужчины. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, упавший на станции Лосиноостровская мужчина погиб, передает Telegram-канал агентства.

До этого мужчина в возрасте 39 лет упал на рельсы на станции московского метро «Крылатское» и погиб. Падение произошло из-за того, что ему внезапно стало плохо.

Пассажир, который упал на рельсы на станции «Сокол» Замоскворецкой линии Московского метрополитена 6 июня, погиб, его тело подняли на платформу. Из-за происшествия временно увеличивали интервалы движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии.