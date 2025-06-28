Чемпионат России по мотокроссу остановлен после гибели спортсмена в Свердловской области

«Второй участник инцидента, Александр Пупышев (экипаж № 335), был экстренно госпитализирован в Центральную городскую больницу Ирбита. Мы пристально следим за его состоянием и молимся за его скорейшее и полное выздоровление. Федерация оказывает всю необходимую поддержку для обеспечения Александра лучшей медицинской помощью. В связи с произошедшим соревнования в Ирбите были немедленно остановлены», — говорится в обращении президента федерации Александра Джеуса.