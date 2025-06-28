Житель Горловки пострадал в результате обстрела ВСУ

ВС Украины на протяжении суток обстреливают и Белгородскую область. Как ранее уведомил губернатор региона Вячеслав Гладков, за день зафиксировано восемь атак ВСУ. В разных городах Белгородчины повреждены дома и автомобили, но есть и хорошая новость — о жертвах и пострадавших не сообщалось.