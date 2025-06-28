Внедорожник наехал на ребенка в Одинцове, мальчик умер в машине скорой помощи

Китайский внедорожник Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцове. Ребенок умер в машине скорой помощи. Об этом в субботу, 28 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.