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Внедорожник наехал на ребенка в Одинцове, мальчик умер в машине скорой помощи

Китайский внедорожник Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцове. Ребенок умер в машине скорой помощи. Об этом в субботу, 28 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Китайский внедорожник Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцове. Ребенок умер в машине скорой помощи. Об этом в субботу, 28 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — передает Telegram-канал ведомства.

Женщина за рулем автомобиля «Сузуки» сбила четырехлетнюю девочку, которая переезжала на самокате пешеходный переход без светофора на улице Маршала Савицкого в Новой Москве. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего водителя грузовика «МАН», который насмерть сбил 11-летнего мальчика на Михалковской улице в Москве. После смертельного ДТП водителя грузовика отправили под стражу.