Почти 40 тысяч человек начали бунтовать в Белграде

«МВД сообщает, что на несогласованном собрании, которое проходит на Славии, по оценкам полиции, присутствует около 36 тысяч участников, что соответствует числу присутствовавших на акции тех же организаторов 22 декабря прошлого года и в три раза меньше, чем 15 марта (2025 года — прим. ред.)», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. Студенты и оппозиционные активисты перекрыли площадь Славия в центре Белграда, а также соседние улицы. В результате этих действий движение автотранспорта оказалось заблокировано как на самой круговой развязке площади, так и на ряде прилегающих дорог.