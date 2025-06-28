Почти 40 тысяч человек начали бунтовать в Белграде

Студенты и оппозиционеры перекрыли площадь Славия и несколько улиц в центре Белграда.
В Белграде 28 июня около 36 тысяч студентов и сторонников оппозиции провели массовый протест с требованием досрочных парламентских выборов. Акция прошла на площади Славия и прилегающих улицах, сообщил пресс-центр МВД Сербии.
«МВД сообщает, что на несогласованном собрании, которое проходит на Славии, по оценкам полиции, присутствует около 36 тысяч участников, что соответствует числу присутствовавших на акции тех же организаторов 22 декабря прошлого года и в три раза меньше, чем 15 марта (2025 года — прим. ред.)», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. Студенты и оппозиционные активисты перекрыли площадь Славия в центре Белграда, а также соседние улицы. В результате этих действий движение автотранспорта оказалось заблокировано как на самой круговой развязке площади, так и на ряде прилегающих дорог.
Срок ультиматума властям, выдвинутого протестующими 25 июня, истекает в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому времени). Участники требуют объявить дату досрочных выборов и убрать палаточный городок сторонников президента возле здания парламента. Параллельно на площади перед Скупщиной проходит литературный вечер объединения «Студенты 2.0» в поддержку действующей власти — их отделяет от протестующих несколько кварталов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможной эскалации насилия со стороны демонстрантов ближе к вечеру. Глава МВД Ивица Дачич ранее обратился к участникам митинга с призывом не нападать на сотрудников правоохранительных органов и госструктуры, отметив: «Каждый, кто совершит преступление, понесет наказание». Аналогичные заявления сделали директор полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии.
Накануне госпредприятие «Србиявоз» сообщило о приостановке движения поездов по стране из-за анонимной угрозы теракта. Также в пятницу суд отправил под арест пятерых подозреваемых в подготовке государственного переворота, среди которых — представитель оппозиционной партии. У задержанных были обнаружены арбалет и пистолет.
По словам спикера парламента Аны Брнабич, протестующие планировали блокировать инфраструктуру и нанести ущерб стране до 800 миллионов евро. Акция совпала с одной из ключевых дат сербской истории — годовщиной битвы на Косовом поле, которая считается определяющей для национального самосознания.
Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев: они начались после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения козырька вокзала погибли 15 человек. С тех пор студенты и оппозиция регулярно проводят акции, требуя прозрачного расследования, улучшения контроля за инфраструктурой и проведения досрочных выборов. Наиболее масштабные митинги проходили в марте 2025 года, когда протестующие также блокировали центральные улицы Белграда.