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В Одинцово иномарка насмерть сбила восьмилетнего мальчика

В подмосковном Одинцово произошло ДТП, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Инцидент случился во дворе многоквартирного дома на улице Триумфальная, когда водитель иномарки совершил наезд на ребёнка.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на 8-летнего пешехода», — заявили в ГУ МВД по Московской области.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в машине скорой помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее Life.ru писал, что под Минском в ДТП погибла семья с детьми из России. Их автомобиль протаранил пьяный водитель.