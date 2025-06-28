В Одинцово иномарка насмерть сбила восьмилетнего мальчика

К сожалению, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в машине скорой помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.