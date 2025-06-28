В ночь на 29 июня Украина опасается атаки 400 «Шахедов»

«Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 “Шахедов”. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар стратегической авиации, а также с моря», — приводит издание сообщение украинских мониторинговых пабликов. В настоящее время в воздушном пространстве Украины уже зафиксировано около 50 дронов.