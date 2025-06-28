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Протестующие атаковали полицию в Белграде

Студенты и представители оппозиционных сил в Белграде (Сербия) устроили акцию протеста, в ходе которой забрасывали полицейские кордоны, расположенные у парка перед зданием администрации президента, различными предметами и пиротехническими изделиями. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

В Сербии вспыхнули протесты.

Студенты и представители оппозиционных сил в Белграде (Сербия) устроили акцию протеста, в ходе которой забрасывали полицейские кордоны, расположенные у парка перед зданием администрации президента, различными предметами и пиротехническими изделиями. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

«Протестующие в Белграде студенты и сторонники оппозиции забрасывают кордон полиции», — передает РИА Новости. По данным Министерства внутренних дел Сербии, в субботу 28 июня на митинг в столице, организованный с требованием проведения досрочных парламентских выборов, собралось порядка 36 тысяч человек.

К 21:30 по местному времени (22:30 мск) участники шествия, начав движение с площади Славия, подошли к двум кордонам силовиков — жандармерии и полиции, которые находятся вблизи от парка и здания администрации президента. Несмотря на призывы организаторов к сдержанности, из толпы в сторону правоохранителей полетели различные предметы и петарды, а митингующие выкрикивали агрессивные и оскорбительные лозунги в адрес власти.