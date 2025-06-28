Протестующие атаковали полицию в Белграде

К 21:30 по местному времени (22:30 мск) участники шествия, начав движение с площади Славия, подошли к двум кордонам силовиков — жандармерии и полиции, которые находятся вблизи от парка и здания администрации президента. Несмотря на призывы организаторов к сдержанности, из толпы в сторону правоохранителей полетели различные предметы и петарды, а митингующие выкрикивали агрессивные и оскорбительные лозунги в адрес власти.