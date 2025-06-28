Полиция Сербии применила силу против протестующих в Белграде

Белград охватили протесты.
Сотрудники полиции применили силу в отношении участников акции протеста, проходившей в центре Белграда. В результате действий правоохранительных органов демонстранты были вытеснены с улицы Кнеза Милоша в районе парка, расположенного перед зданием администрации президента, сообщает корреспондент с места событий.
«Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда. Им удалось вытеснить демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента», — передает журналист РИА Новости.
Участники акции забрасывали полицейских камнями, листовками и петардами, однако прорвать полицейский кордон им не удалось. Кроме того, протестующие предприняли попытку атаковать силовиков при помощи мусорного контейнера, однако сотрудники полиции продолжили оттеснять их вниз по улице Кнеза Милоша в направлении от парка и президентской администрации. Силовые структуры применяли защитные щиты и резиновые дубинки.
Как ранее информировало Министерство внутренних дел Сербии, в субботу в Белграде на акцию с требованием проведения досрочных парламентских выборов собралось около 36 тысяч человек. В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, выдвинутого протестующими 25 июня. Власти требовалось объявить дату проведения досрочных парламентских выборов и демонтировать палаточный лагерь сторонников президента у здания Скупщины.