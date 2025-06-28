Полиция Сербии применила силу против протестующих в Белграде

Участники акции забрасывали полицейских камнями, листовками и петардами, однако прорвать полицейский кордон им не удалось. Кроме того, протестующие предприняли попытку атаковать силовиков при помощи мусорного контейнера, однако сотрудники полиции продолжили оттеснять их вниз по улице Кнеза Милоша в направлении от парка и президентской администрации. Силовые структуры применяли защитные щиты и резиновые дубинки.