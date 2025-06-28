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Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Васильева

В настоящее время Васильев находится под юрисдикцией США.

Источник: Аргументы и факты

Бывший руководитель российской криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, арестованный в Варшаве в 2024 году, был экстрадирован в Соединённые Штаты по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом сообщил его адвокат Александр Суржин в интервью ТАСС.

По его словам, выдача россиянина американским властям прошла в рамках расследования, в котором ранее также фигурировал Александр Винник.

Адвокат уточнил, что решение о передаче Васильева было утверждено министром юстиции Польши. В настоящее время его подзащитный находится под юрисдикцией США и может столкнуться с серьёзным наказанием — до 25 лет тюремного заключения по двум обвинениям, выдвинутым американскими правоохранительными органами.

Суржин также отметил, что в ходе пребывания Васильева в Польше были допущены нарушения его прав, зафиксированных Европейской конвенцией по правам человека. Несмотря на то что россиянин добровольно согласился на экстрадицию, его защита намерена добиваться признания этих нарушений в Европейском суде по правам человека, чтобы предотвратить аналогичные случаи в будущем.

Ранее сообщалось, что суд в Калифорнии официально закрыл дело Александра Винника. Его обвиняли в отмывании денег через биржу криптовалют.