Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Васильева

Суржин также отметил, что в ходе пребывания Васильева в Польше были допущены нарушения его прав, зафиксированных Европейской конвенцией по правам человека. Несмотря на то что россиянин добровольно согласился на экстрадицию, его защита намерена добиваться признания этих нарушений в Европейском суде по правам человека, чтобы предотвратить аналогичные случаи в будущем.