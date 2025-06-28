На Украине готовят закон для выборов после снятия военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не считает возможным проведение выборов и передачу власти в условиях военного положения. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако очередные выборы на Украине не состоялись из-за продолжающегося режима военного положения. В то же время в Киеве поясняют, что проведение выборов возможно только после отмены ограничений, связанных с военными действиями.