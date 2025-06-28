В США усыпили аллигатора-людоеда, который перевернул каноэ и убил женщину

Тело женщины нашли позже в ходе поисковой операции. После инцидента поймали двух аллигаторов длиной более трёх метров. Обоих хищников усыпили.
«Она оказалась прямо на аллигаторе и получила смертельные укусы», — заявил представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.
Напомним, в мае 61-летняя Синтия Дикема и её муж катались на четырёхметровом каноэ по озеру Киссимми. Они случайно проплыли над крупным аллигатором на мелководье. Разъярённый хищник перевернул лодку и схватил пенсионерку. После этого он стал вращаться, унося её на глубину. Муж пытался спасти жену, но безуспешно.