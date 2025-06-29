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В Днепропетровске на Украине второй раз за вечер прогремели взрывы

На Украине звучит тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Днепропетровске, информирует украинский телеканал ICTV.

По его данным, речь идёт о серии взрывов. Они прогремели дважды за вечер.

«В Днепре снова слышны взрывы», — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области звучит тревога с воздуха.

Кроме того, взрывы произошли в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях Украины.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены также включены в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.