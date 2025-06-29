В Италии пассажиры более 300 авиарейсов не могут добраться до пункта назначения

В конце апреля в Испании, Португалии и граничащими с Пиренейским полуостровом регионами Франции около 13:30 мск произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Рассматривались версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работали светофоры, метро, аэропорты, было остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Кроме того, закрыли почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.