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В Сети появились фото дома в Осаке, где котором была убита россиянка

На кадрах запечатлено здание жилого комплекса, у которого дежурят полицейские автомобили.

Источник: Аргументы и факты

В Сети были опубликовалы фотографии с места трагического происшествия в японской Осаке, где погибла гражданка России. Фото были опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах запечатлено здание жилого комплекса, у которого дежурят полицейские автомобили. Территория у входа ограждена лентой, проход внутрь запрещён.

Инцидент произошёл в районе Нанива — одном из центральных и густонаселённых кварталов города. Место происшествия располагается на тихой и узкой улице, где, несмотря на присутствие правоохранителей, сохраняется спокойная атмосфера.

Подробности трагедии пока не раскрываются. Местные службы продолжают работу на месте, выясняя обстоятельства гибели россиянки.

Напомним, накануне в японской префектуре Осака полиция обнаружила тело 50-летней гражданки России. Женщина, впоследствии опознанная как Елена Ито, была найдена в своей квартире с признаками насильственной смерти.