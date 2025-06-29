В Сети появились фото дома в Осаке, где котором была убита россиянка

В Сети были опубликовалы фотографии с места трагического происшествия в японской Осаке, где погибла гражданка России. Фото были опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
На кадрах запечатлено здание жилого комплекса, у которого дежурят полицейские автомобили. Территория у входа ограждена лентой, проход внутрь запрещён.
Инцидент произошёл в районе Нанива — одном из центральных и густонаселённых кварталов города. Место происшествия располагается на тихой и узкой улице, где, несмотря на присутствие правоохранителей, сохраняется спокойная атмосфера.
Подробности трагедии пока не раскрываются. Местные службы продолжают работу на месте, выясняя обстоятельства гибели россиянки.
Напомним, накануне в японской префектуре Осака полиция обнаружила тело 50-летней гражданки России. Женщина, впоследствии опознанная как Елена Ито, была найдена в своей квартире с признаками насильственной смерти.