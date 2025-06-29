Вучич отклонил ультиматум оппозиции о досрочных выборах, Белград охватил бунт. Видео

Массовые протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года после трагедии в Нови-Саде, когда в результате обрушения вокзала погибли 15 человек. С тех пор студенты и оппозиция регулярно требуют досрочных выборов и улучшения контроля за инфраструктурой. Крупнейшие акции проходили в марте 2025 года, когда демонстранты также блокировали центральные улицы Белграда.