Два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу

Сообщается, что они погибли в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей.
Их имена навсегда останутся в памяти коллег. Министерство внутренних дел окажет необходимую помощь семьям погибших.
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким сотрудников департамента полиции области Жетысу — майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, передает агентство Kazinform.
Сообщается, что они погибли в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей.
Их имена навсегда останутся в памяти коллег. Министерство внутренних дел окажет необходимую помощь семьям погибших.