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Два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким сотрудников департамента полиции области Жетысу — майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, передает агентство Kazinform.

Сообщается, что они погибли в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей.

Их имена навсегда останутся в памяти коллег. Министерство внутренних дел окажет необходимую помощь семьям погибших.

написал глава ведомства