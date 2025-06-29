Протестующие в Сербии начали драться с полицией. Видео

Как сообщало URA.RU ранее, протестующие выдвинули ультиматум властям Сербии с требованием объявить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у здания парламента. На акцию в центр Белграда вышли около 36 тысяч человек.