Протестующие в Сербии начали драться с полицией. Видео

Полицейские применили силу против людей, которые начали бросать бутылки.
В центре Белграда 28 июня произошли столкновения между участниками оппозиционного митинга и полицейскими. Протестующие потребовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
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«Изначально мирный протест перерос в столкновения. Сотрудники вынуждены применять против участников акции дубинки и спецсредства», — уточнил telegram-канала SHOT.
По сведению издания, митинг продолжается несколько часов. К зданию парламента продолжают стягиваться дополнительные силы правопорядка.
Как сообщало URA.RU ранее, протестующие выдвинули ультиматум властям Сербии с требованием объявить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у здания парламента. На акцию в центр Белграда вышли около 36 тысяч человек.