Пострадавшего в аварии на МКАД пришлось эвакуировать на вертолете

Пострадавшего в крупном ДТП с участием четырех автомобилей на МКАД эвакуировали вертолетом санавиации. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Авария произошла на 11-м километре кольцевой автодороги. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.
На месте работают бригада Центра медицины катастроф, включая авиамедицинскую группу, а также сотрудники Скорой помощи и других экстренных служб. Движение на данном участке затруднено, о чем информирует Telegram-канал «Московская медицина».
Вечером 28 июня поступила информация о ДТП на МКАД. Тогда источники сообщали о столкновении двух автомобилей на 10-м километре внешней стороны кольцевой трассы.
Ранее, как отмечалось, три человека получили травмы в результате лобового столкновения двух машин в поселке Рассудово (Троицкий административный округ Москвы).