Почти во всех регионах Украины прогремели взрывы

Подобные инциденты уже происходили ранее: в ночь на 17 июня в Киеве и ряде других областей Украины также фиксировались серии взрывов, в результате которых были повреждены военные объекты и склады боеприпасов ВСУ. Тогда сообщалось о взрывах в 27 локациях, а также о перебоях с электроэнергией и пожарах на военных объектах.