NBC: переговоры США и Ирана по ядерным вопросам состоятся в скором времени

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Он назвал появившуюся информацию вбросом, который нацелен на унижение американского лидера.