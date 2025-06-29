NBC: переговоры США и Ирана по ядерным вопросам состоятся в скором времени

Вашингтон готовится к переговорам с Тегераном.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшей перспективе намерен начать переговоры с представителями Ирана по вопросу возможного соглашения, направленного на приостановку обогащения урана в обмен на частичное снятие санкций. Об этом сообщают американские СМИ.
«Спецпосланник президента Уиткофф должен в ближайшие дни провести переговоры о возможном соглашении с Ираном. Вашингтон пытается остановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», — уточнил телеканал NBC.
Другие подробности о предстоящей встрече не приводятся. По сведениям издания, американские и израильские разведывательные агентства будут внимательно отслеживать действия Тегерана «за кулисами».
Как сообщало URA.RU ранее, Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Он назвал появившуюся информацию вбросом, который нацелен на унижение американского лидера.