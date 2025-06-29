Вучич обратился к жителям Сербии на фоне массовых протестов в стране

Вучич призвал к миру.
Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам во время протестных акций, проходящих в Белграде, с призывом сохранять спокойствие. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВучич отклонил ультиматум оппозиции о досрочных выборах, Белград охватил бунт. Видео.
«Вучич обратился к участникам акции протеста с призывом к миру. И заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности», — передает издание.
Согласно предоставленной информации, глава государства появился в Пионерском парке, расположенном рядом с президентской администрацией. В своем обращении к собравшимся демонстрантам Вучич подчеркнул необходимость мирного диалога и заверил, что государственные институты обладают достаточной силой для поддержания порядка, а власти намерены последовательно выполнять свои обязанности.
Участники протестов продолжают проявлять агрессию в отношении представителей правоохранительных органов, бросая в них бутылки. После вмешательства сотрудников полиции митингующие установили мусорные контейнеры перед полицейским кордоном и начали передвигать их в сторону сил правопорядка.