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Вучич обратился к жителям Сербии на фоне массовых протестов в стране

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам во время протестных акций, проходящих в Белграде, с призывом сохранять спокойствие. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

Вучич призвал к миру.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам во время протестных акций, проходящих в Белграде, с призывом сохранять спокойствие. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВучич отклонил ультиматум оппозиции о досрочных выборах, Белград охватил бунт. Видео.

«Вучич обратился к участникам акции протеста с призывом к миру. И заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности», — передает издание.

Согласно предоставленной информации, глава государства появился в Пионерском парке, расположенном рядом с президентской администрацией. В своем обращении к собравшимся демонстрантам Вучич подчеркнул необходимость мирного диалога и заверил, что государственные институты обладают достаточной силой для поддержания порядка, а власти намерены последовательно выполнять свои обязанности.

Участники протестов продолжают проявлять агрессию в отношении представителей правоохранительных органов, бросая в них бутылки. После вмешательства сотрудников полиции митингующие установили мусорные контейнеры перед полицейским кордоном и начали передвигать их в сторону сил правопорядка.

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