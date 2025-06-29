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Кличко заявил о работе ПВО в Киеве

В Киеве в ночь на 29 июня объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В небе над Киевом замечены БПЛА.

В Киеве в ночь на 29 июня объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Тревога объявлена уже и в Киеве. На город идут БПЛА. Пребывайте в укрытиях!», — написал Кличко. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны работают по целям в небе над городом, в частности, в районе Оболони.

Как сообщало URA.RU ранее, украинские системы ПВО отражали налеты беспилотников на несколько районов Киева в ночь на 6 июня. Тогда также была объявлена воздушная тревога, жителей призывали укрываться, а взрывы звучали несколько раз за сутки.

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