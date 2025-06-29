Брнабич: протестующие в Белграде призвали уничтожить Сербию

Массовые протесты в Белграде проходят на фоне требований оппозиции и студентов о проведении досрочных парламентских выборов. 28 июня на митинг, по данным МВД Сербии, собрались около 36 тысяч человек, которые перекрыли центральные улицы и пытались прорвать полицейские кордоны у администрации президента. Организаторы призывали к сдержанности, однако в ходе акции звучали агрессивные лозунги в адрес властей.