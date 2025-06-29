Илон Маск обвинил Трампа в превращении США в долговых рабов

«Этот законопроект увеличит потолок госдолга на 5 трлн долларов, это самое большое увеличение в истории, которое направит США по кратчайшему пути к долговому рабству», — прокомментировал Маск положения документа у себя в Х. Он также выразил опасения, что инициатива администрации Трампа приведет к потере миллионов рабочих мест в США и нанесет стране серьезный стратегический вред.