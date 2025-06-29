Илон Маск обвинил Трампа в превращении США в долговых рабов

Маск раскритиковал Трампа.
Администрация президента США Дональда Трампа предложила законопроект, который предусматривает рекордное увеличение госдолга на 5 триллионов долларов. Об этом сообщил американский предприниматель и бывший координатор ведомства по повышению эффективности работы правительства Илон Маск. По его словам, новые меры могут привести Соединенные Штаты к «долговому рабству».
«Этот законопроект увеличит потолок госдолга на 5 трлн долларов, это самое большое увеличение в истории, которое направит США по кратчайшему пути к долговому рабству», — прокомментировал Маск положения документа у себя в Х. Он также выразил опасения, что инициатива администрации Трампа приведет к потере миллионов рабочих мест в США и нанесет стране серьезный стратегический вред.
Законопроект, получивший одобрение в нижней палате Конгресса США 22 мая, предусматривает крупное сокращение налогов и государственных расходов в ряде отраслей. Одновременно предлагается увеличить финансирование оборонных программ — в частности, разработку системы противоракетной обороны Golden Dome. В документе также содержатся положения об ужесточении пограничного контроля и увеличении ассигнований на эти цели. После рассмотрения в Сенате законопроект будет направлен на подпись президенту.