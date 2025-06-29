Женщину в Хабаровске оштрафовали за призыв истреблять цыган

16 июня суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей школьного учителя, который разместил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» фото с ученицей, одетой в футболку с нацистской символикой. Снимок был выявлен сотрудниками Центра «Э» полиции, после чего в отношении мужчины был составлен протокол по статье КоАП о демонстрации запрещенной символики.