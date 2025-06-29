Женщину в Хабаровске оштрафовали за призыв истреблять цыган

Женщину в Хабаровске оштрафовали за комментарий в Сети с призывом «истреблять цыган». Об этом сообщил в субботу, 28 июня, Telegram-канал «Осторожно, новости».
В апреле она написала комментарий под видео с ребенком, который сидит в автомате с игрушками.
— В хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек, — так был подписан ролик.
В комментариях жительница Хабаровска поинтересовалась, «где и когда цыгане работали», а также заявила, что их «истреблять нужно, как и бандер». Также в январе она выступила с аналогичным призывом под постом с избиениями мигрантами россиянина.
Ее признали виновной в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и оштрафовали на 10 тысяч рублей, говорится в публикации.
16 июня суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей школьного учителя, который разместил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» фото с ученицей, одетой в футболку с нацистской символикой. Снимок был выявлен сотрудниками Центра «Э» полиции, после чего в отношении мужчины был составлен протокол по статье КоАП о демонстрации запрещенной символики.