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Женщину в Хабаровске оштрафовали за призыв истреблять цыган

Женщину в Хабаровске оштрафовали за комментарий в Сети с призывом «истреблять цыган». Об этом сообщил в субботу, 28 июня, Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщину в Хабаровске оштрафовали за комментарий в Сети с призывом «истреблять цыган». Об этом сообщил в субботу, 28 июня, Telegram-канал «Осторожно, новости».

В апреле она написала комментарий под видео с ребенком, который сидит в автомате с игрушками.

— В хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек, — так был подписан ролик.

В комментариях жительница Хабаровска поинтересовалась, «где и когда цыгане работали», а также заявила, что их «истреблять нужно, как и бандер». Также в январе она выступила с аналогичным призывом под постом с избиениями мигрантами россиянина.

Ее признали виновной в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и оштрафовали на 10 тысяч рублей, говорится в публикации.

16 июня суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей школьного учителя, который разместил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» фото с ученицей, одетой в футболку с нацистской символикой. Снимок был выявлен сотрудниками Центра «Э» полиции, после чего в отношении мужчины был составлен протокол по статье КоАП о демонстрации запрещенной символики.