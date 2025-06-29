Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане

В ночь на воскресенье в Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

В ночь на воскресенье в Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки произошли в 01:24 по московскому времени.

Эпицентр стихии располагался в 78 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан (население 236 тыс. человек), очаг залегал на глубине 35 км.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в США таинственный огненный шар над Джорджией вызвал «землетрясение».