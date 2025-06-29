Вернулась — погибла: пожар в Приморье унес жизнь женщины

В селе Кишиневка Приморского края произошел пожар в частном жилом доме. По данным ведомства, огонь охватил около 60 квадратных метров. В ходе тушения было обнаружено тело 71-летней женщины. Один мужчина пострадал.
Как сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности по Лазовскому району Евгений Барадулин, очаг возгорания находился на веранде. Предварительно, причиной пожара стала оставленная без присмотра включенная электроплита.
Свидетели рассказали, что супруги смогли выбраться из горящего дома, но женщина вернулась внутрь за документами. В этот момент обрушилась кровля.
Спасатели напоминают: в случае пожара нельзя возвращаться в здание. В условиях высокой температуры, плотного дыма и угрозы обрушения конструкции шанс выбраться обратно минимален. Пять вдохов токсичного дыма могут оказаться смертельными.
МЧС России призывает граждан выключать электроприборы перед сном и покидать горящие помещения без промедления.