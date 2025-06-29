В Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги почти по всей Украине

На Украине объявляли воздушную тревогу.
В Николаеве в ночь на 29 июня прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, охватившей почти всю территорию Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Николаеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в своем telegram-канале. Через две минуты после первой публикации «Общественное» зафиксировало повторные взрывы в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучал практически во всех регионах страны, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей. Официальные комментарии украинских властей по поводу причин взрывов и возможных последствий на момент публикации отсутствуют.
Российская армия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры с октября 2022 года. Целью атак становятся объекты оборонной промышленности, системы управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.