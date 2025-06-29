Два ребенка умерли из-за отправления ягодами в Саратовской области

Скорую помощь вызвали только на следующий день, когда состояние детей ухудшилось. Один из трех детей, а именно двухлетний мальчик, скончался в день обращения к медикам. Позже сообщили о смерти второго мальчика в возрасте семи лет. Третья отравившаяся находится в тяжелом состоянии.