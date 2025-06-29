Два ребенка умерли из-за отправления ягодами в Саратовской области

Двухлетний мальчик и его семилетний брат умерли от отравления неизвестными ягодами после прогулки в лесу в поселке Ровное Саратовской области. Об этом сообщило издание «КП», ссылаясь на региональное Министерство здравоохранения.
24 июня трое детей (два мальчика и девочка) пошли гулять в лес, где наелись неизвестных ягод. Дома они почувствовали себя плохо. У них началась рвота, поднялась температура.
Скорую помощь вызвали только на следующий день, когда состояние детей ухудшилось. Один из трех детей, а именно двухлетний мальчик, скончался в день обращения к медикам. Позже сообщили о смерти второго мальчика в возрасте семи лет. Третья отравившаяся находится в тяжелом состоянии.
СУ СК России по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сказано в статье.
25 июня в Саратовской области в оздоровительном центре «Дубки» зарегистрировали случаи кишечной инфекции среди детей. В период с 24 по 25 июня врачи выявили несколько заболевших детей, после чего началось эпидемиологическое расследование.