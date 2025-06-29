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В Пакистане зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8

В настоящее время сведения о возможных пострадавших не поступали.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой произошло на территории Пакистана, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 78 километрах от населённого пункта Дера-Гази-Хан, где проживают 236 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров.

В настоящее время сведения о возможных пострадавших, а также разрушениях не поступали.

Напомним, в июне на ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Землетрясение произошло провинции Кум, где расположен ядерный объект в Фордо.

Ранее сообщалось, что на севере Ирана произошли подземные толчки магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 36 километрах от населённого пункта Семнан.