В Пакистане зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой произошло на территории Пакистана, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 78 километрах от населённого пункта Дера-Гази-Хан, где проживают 236 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров.
В настоящее время сведения о возможных пострадавших, а также разрушениях не поступали.
Напомним, в июне на ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Землетрясение произошло провинции Кум, где расположен ядерный объект в Фордо.
Ранее сообщалось, что на севере Ирана произошли подземные толчки магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 36 километрах от населённого пункта Семнан.