Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила в субботу, что на рыболовном судне, которое стояло у причала ООО «Владивостокский рыбокомбинат», произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов, пострадали три члена экипажа. Ведомство уточняло, что инцидент произошёл в четверг днем. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что судно готовилось к выходу в море, а в момент взрыва на борту находились только три члена экипажа, которые и пострадали.