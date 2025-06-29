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Полиция начала проверку после взрыва газового баллона на судне в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

Источник: © РИА Новости

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила в субботу, что на рыболовном судне, которое стояло у причала ООО «Владивостокский рыбокомбинат», произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов, пострадали три члена экипажа. Ведомство уточняло, что инцидент произошёл в четверг днем. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что судно готовилось к выходу в море, а в момент взрыва на борту находились только три члена экипажа, которые и пострадали.

«Проводится проверка (после взрыва газового баллона на судне — ред.), в понедельник будет более подробная информация», — сообщила Мироненко.