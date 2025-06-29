На Камчатке мужчина застрелил зятя во время незаконной охоты

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела о смертельном инциденте во время незаконной охоты. По данным Следственного комитета РФ, 18 апреля 2025 года в районе реки Гольцовка местный житель, не заметив, что его зять вышел из лодки, произвел выстрел по взлетающей утке и случайно попал родственнику в грудь.
Потерпевший скончался на месте происшествия. Следствие квалифицировало действия охотника по двум статьям Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности и незаконная охота с использованием механического транспортного средства.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной охоте с применением механического транспортного средства и в причинении смерти по неосторожности своему зятю (ч. 1 ст. 109, п. “б” ч. 1 ст. 258 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске главаря преступной группы осудили за похищение людей.