На Камчатке мужчина застрелил зятя во время незаконной охоты

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела о смертельном инциденте во время незаконной охоты. По данным Следственного комитета РФ, 18 апреля 2025 года в районе реки Гольцовка местный житель, не заметив, что его зять вышел из лодки, произвел выстрел по взлетающей утке и случайно попал родственнику в грудь.