Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине совет

Ранее Кароль Навроцкий, который станет президентом Польши 6 августа, уже заявлял, что выступает против быстрого вступления Украины в Евросоюз, подчеркивая необходимость учета интересов Польши и других стран, а также нерешенные исторические вопросы, такие как Волынская трагедия. Он также выражал опасения по поводу возможного негативного влияния членства Украины на экономику и сельское хозяйство ЕС. Навроцкий официально вступит в должность президента Польши 6 августа.