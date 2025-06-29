Уходящий с поста президента Польши Дуда дал Украине совет

Президент Польши Дуда призвал к терпению Украину во время пресс-конференции вместе с Зеленским.
Президент Польши Анджей Дуда в ходе своего последнего визита на Украину в качестве главы государства призвал Киев проявить терпение в период передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом заявил Дуда на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.
«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — передает слова польского президента Reuters. По словам Дуды, смена власти требует времени для формирования новых отношений между странами.
В ходе встречи Владимир Зеленский сообщил, что намерен пригласить новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого посетить Украину после его официального вступления в должность. Зеленский подчеркнул важность диалога с новым лидером польского государства.
Ранее Кароль Навроцкий, который станет президентом Польши 6 августа, уже заявлял, что выступает против быстрого вступления Украины в Евросоюз, подчеркивая необходимость учета интересов Польши и других стран, а также нерешенные исторические вопросы, такие как Волынская трагедия. Он также выражал опасения по поводу возможного негативного влияния членства Украины на экономику и сельское хозяйство ЕС. Навроцкий официально вступит в должность президента Польши 6 августа.