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В Полтавской области Украины прогремел взрыв

В Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем telegram-канале.

Взрыв прогремел на Украине.

В Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем telegram-канале.

«В Кременчуге было слышно звук взрыва», — говорится в сообщении источника. Представители городских и региональных властей пока не предоставили официальных комментариев о причинах и последствиях инцидента.

Ранее российские власти заявляли, что удары наносятся только по военным объектам, связанным с управлением, связью и оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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