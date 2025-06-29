В Полтавской области Украины прогремел взрыв

Ранее российские власти заявляли, что удары наносятся только по военным объектам, связанным с управлением, связью и оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.