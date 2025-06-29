МВД Сербии: шесть полицейских пострадали в ходе протестов в Белграде

По словам начальника полиции, беспорядки начались после окончания митинга на площади Славия, когда часть протестующих направилась к Пионерскому парку, расположенному у стен Народной скупщины (парламента) и администрации президента, где проходила другая акция. «В течение дня проходили два митинга — один по-прежнему продолжается в районе Пионерского парка и здания парламента. Второй прошел на площади Славия и завершился вскоре после 21:00 (22:00 мск — прим. ТАСС). Эти зоны разделяет несколько сотен метров. Территория митинга была ограждена металлическими заграждениями. В какой-то момент участники акции с площади Славия убрали ограждение и направились к полицейскому кордону, находившемуся в 300−400 метрах от заграждений», — отметил он.