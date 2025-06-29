МВД Сербии: шесть полицейских пострадали в ходе протестов в Белграде

По словам начальника полиции, беспорядки начались после окончания митинга на площади Славия, когда часть протестующих направилась к Пионерскому парку, расположенному у стен Народной скупщины (парламента) и администрации президента, где проходила другая акция. «В течение дня проходили два митинга — один по-прежнему продолжается в районе Пионерского парка и здания парламента. Второй прошел на площади Славия и завершился вскоре после 21:00 (22:00 мск — прим. ТАСС). Эти зоны разделяет несколько сотен метров. Территория митинга была ограждена металлическими заграждениями. В какой-то момент участники акции с площади Славия убрали ограждение и направились к полицейскому кордону, находившемуся в 300−400 метрах от заграждений», — отметил он.
«Командиры подразделений, находившихся в кордоне, предупредили участников, что им не будет разрешено пройти дальше. Это не возымело эффекта, началась атака на полицейских. После нападения, длившегося около пяти-шести минут, полиция была вынуждена вмешаться, — указал Васильевич. — Все подразделения МВД действовали крайне профессионально. Была вновь применена минимальная сила только для того, чтобы остановить тех, кто атакует полицию и государство».
«Несколько десятков правонарушителей и хулиганов были задержаны и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. К сожалению, шесть полицейских получили ранения, их состояние сейчас уточняется. Также ранены два гражданина, которые находятся в медучреждении, характер их травм пока неизвестен», — подчеркнул начальник полиции.
Главный прокурор Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович ранее заявлял, что все лица, причастные к нападениям на сотрудников полиции и государственные учреждения во время протестов в столице Сербии, будут установлены и привлечены к ответственности.
О субботней акции протеста в Белграде
По информации МВД Сербии, в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тыс. человек. В ходе столкновений с протестующими сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства, чтобы вытеснить их с ряда центральных улиц.
Массовая протестная акция с участием студентов была приурочена к Видовдану — одному из главных национальных праздников. Протестующие требуют назначения даты досрочных выборов и демонтажа лагеря сторонников сербского президента перед парламентом.
Как ранее отмечал президент Сербии Александар Вучич, протестное движение уже нанесло значительный ущерб системе образования и внутренней стабильности страны. Он утверждает, что акции координируются из-за рубежа и имеют цель дестабилизировать Сербию, подорвать экономику и парализовать транспортную инфраструктуру. Потенциальный ущерб от протестов он оценил в 800 млн евро.
Как сообщает издание «Вечерне новости», президент Сербии намерен обратиться к нации в воскресенье в 11:00 по местному времени (12:00 мск).