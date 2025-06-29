Серия взрывов прогремела в трёх городах Украины

Согласно информации телеканала «Общественное», первые взрывы прозвучали в Николаеве в 1:33 ночи. Спустя две минуты после первого сообщения о взрывах поступила информация о повторных взрывах в этом же городе. В 2:35 был зафиксирован взрыв в Кременчуге, а ранее, в 2:22, поступила информация о взрывах во Львове.
На данный момент подробности о последствиях взрывов не сообщаются. Министерство цифровой трансформации Украины обновляет данные на онлайн-карте, где отмечается, что воздушная тревога объявлена по всей стране.
Ранее Life.ru писал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. О них сообщал мэр города на юге Украины Геннадий Труханов.