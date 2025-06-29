Серия взрывов прогремела в трёх городах Украины

Согласно информации телеканала «Общественное», первые взрывы прозвучали в Николаеве в 1:33 ночи. Спустя две минуты после первого сообщения о взрывах поступила информация о повторных взрывах в этом же городе. В 2:35 был зафиксирован взрыв в Кременчуге, а ранее, в 2:22, поступила информация о взрывах во Львове.