Сербию охватили массовые протесты, Вучичу поставили ультиматум: что происходит в Белграде

Во время протеста участники перекрыли одну из крупнейших транспортных развязок города — площадь Славия, а также несколько прилегающих улиц. В результате действий демонстрантов движение автомобилей оказалось полностью заблокировано как на самой площади, так и на близлежащих дорогах.