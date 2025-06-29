Во Львове, Николаеве и Кременчуге прогремели взрывы

Взрывы произошли во Львове и Кременчуге, находящихся на западе и в центре Украины соответственно, информирует «24 канал».
Кроме того, по данным украинских средств массовой информации, взрывы прогремели в городе Николаеве.
Во Львове и Николаеве зафиксированы повторные взрывы.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, а также в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях Украины.