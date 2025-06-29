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Во Львове, Николаеве и Кременчуге прогремели взрывы

На всей территории Украины объявлена тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли во Львове и Кременчуге, находящихся на западе и в центре Украины соответственно, информирует «24 канал».

Кроме того, по данным украинских средств массовой информации, взрывы прогремели в городе Николаеве.

Во Львове и Николаеве зафиксированы повторные взрывы.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, а также в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях Украины.