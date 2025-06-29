Появились кадры за минуты до гибели российского чемпиона по мотокроссу в Ирбите. Фото, видео

Этап чемпионата России по мотокроссу с колясками, который должен был проходить в Ирбите, отменили.
Появились кадры с этапа чемпионата России по мотокроссу с колясками в Ирбите (Свердловская область), во время которого погиб 32-летний чемпион России Руслан Козуб. Соревнования отменили, очевидцы, друзья и фанаты согласны с решением.
«Мы с Русланом друзья хорошие, как я буду гнать по этой трассе, когда я знаю что он вот погиб грубо говоря час назад. Всем парням из класса 750 спасибо, что поддержали и отменили гонку», — пишет Владимир после новости о гибели Козуба и отмене этапа в telegram-канале «Про мотокросс с Артемом Бабиковым». Другой знакомый мотокроссера отметил, что мужчина погиб в день рождения своей матери. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что коляска мотоцикла Кобуза и Пупышева зацепилась за руль экипажа под номером 74.
Руслан Козуб был мастером спорта, двукратным чемпионом и трехкратным призером России по мотокроссу на мотоциклах с коляской, а также двукратным победителем и серебряным призером Кубка страны. У мужчины остались жена и трое детей. Друзья и коллеги Козуба уже начали сбор средств для поддержки семьи погибшего спортсмена.
Трагедия произошла 28 июня во время квалификационного заезда этапа чемпионата России по мотокроссу с колясками в Ирбите: в результате столкновения экипажей № 74 и № 335 погиб Руслан Козуб, а его напарник Александр Пупышев был госпитализирован. Федерация мотоциклетного спорта России приостановила соревнования и пообещала оказать поддержку семьям пострадавших, а также провести расследование причин случившегося.