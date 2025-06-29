Появились кадры за минуты до гибели российского чемпиона по мотокроссу в Ирбите. Фото, видео

«Мы с Русланом друзья хорошие, как я буду гнать по этой трассе, когда я знаю что он вот погиб грубо говоря час назад. Всем парням из класса 750 спасибо, что поддержали и отменили гонку», — пишет Владимир после новости о гибели Козуба и отмене этапа в telegram-канале «Про мотокросс с Артемом Бабиковым». Другой знакомый мотокроссера отметил, что мужчина погиб в день рождения своей матери. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что коляска мотоцикла Кобуза и Пупышева зацепилась за руль экипажа под номером 74.