В Ивановской области военный суд заочно приговорил двух женщин за убийство военного

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Савоста Марии Александровне, гражданке Украины, 18 лет в колонии общего режима. Поповой Елене Алексеевне, уроженке города Серпухов, 24 года в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей», — говорится в приговоре суда. Приговор подлежит исполнению с момента задержания осужденных на территории РФ или их экстрадиции.
Военный суд признал обеих женщин виновными в совершении теракта (ст. 205 УК РФ), а россиянку еще и в незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Кроме того, суд удовлетворил гражданские исковые требования воинской части, где был совершен теракт, взыскав с осужденных почти 70 тыс. рублей.