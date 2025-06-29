В Ивановской области военный суд заочно приговорил двух женщин за убийство военного

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в убийстве военнослужащего в Ивановской области в конце декабря 2024 года. Как следует из приговора, с резолютивной частью которого ознакомился ТАСС, осужденные женщины объявлены в международный розыск и заочно арестованы.