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В Ивановской области военный суд заочно приговорил двух женщин за убийство военного

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в убийстве военнослужащего в Ивановской области в конце декабря 2024 года. Как следует из приговора, с резолютивной частью которого ознакомился ТАСС, осужденные женщины объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Источник: РИА "Новости"

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Савоста Марии Александровне, гражданке Украины, 18 лет в колонии общего режима. Поповой Елене Алексеевне, уроженке города Серпухов, 24 года в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей», — говорится в приговоре суда. Приговор подлежит исполнению с момента задержания осужденных на территории РФ или их экстрадиции.

Военный суд признал обеих женщин виновными в совершении теракта (ст. 205 УК РФ), а россиянку еще и в незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Кроме того, суд удовлетворил гражданские исковые требования воинской части, где был совершен теракт, взыскав с осужденных почти 70 тыс. рублей.