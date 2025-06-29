Житель Хабаровска устроил погром в банке, чтобы выпустить пар после ссоры

Инцидент произошёл в день, когда злоумышленник распивал алкоголь в квартире у знакомой. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Не в силах совладать с эмоциями, мужчина ушёл на улицу и направился в ближайшее отделение банка, где выместил всю злость на аппарате для выдачи налички. Ущерб, причинённый кредитной организации, составил свыше 600 тысяч рублей.