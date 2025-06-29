Житель Хабаровска устроил погром в банке, чтобы выпустить пар после ссоры

В Хабаровском крае суд вынес приговор 29-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, который после конфликта с подругой разбил терминал в банковском помещении. Об этом сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошёл в день, когда злоумышленник распивал алкоголь в квартире у знакомой. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Не в силах совладать с эмоциями, мужчина ушёл на улицу и направился в ближайшее отделение банка, где выместил всю злость на аппарате для выдачи налички. Ущерб, причинённый кредитной организации, составил свыше 600 тысяч рублей.
Погромщика практически сразу задержали сотрудники полиции. Как выяснилось, ранее он уже имел судимости за кражи и незаконное проникновение в жилище. На этот раз его действия квалифицированы по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Центральный районный суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.