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При беспорядках в Белграде пострадали шестеро полицейских

В МВД уточнили, что задержаны «десятки нарушителей».

Источник: Аргументы и факты

Шестеро правоохранителей, а также двое гражданских получили травмы в результате стычки на акции протеста в Белграде, проинформировал директор сербской полиции Драган Васильевич.

Он отметил, что задержаны «десятки нарушителей».

«Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идёт речь», — сказал Васильевич.

Комментарий распространила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Васильевич отметил, что правоохранители были вынуждены использовать физическую силу из-за попытки протестующих «пробить кордон».

Накануне вечером стало известно, что участники акции протеста, которые требуют проведения досрочных выборов, перекрыли площадь в центре Белграда. Протестующие забросали правоохранителей петардами, полицейские применили слезоточивый газ и дубинки.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич подверг критике нападение протестующих на полицейских.