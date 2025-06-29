При беспорядках в Белграде пострадали шестеро полицейских

Шестеро правоохранителей, а также двое гражданских получили травмы в результате стычки на акции протеста в Белграде, проинформировал директор сербской полиции Драган Васильевич.
Он отметил, что задержаны «десятки нарушителей».
«Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идёт речь», — сказал Васильевич.
Комментарий распространила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
Васильевич отметил, что правоохранители были вынуждены использовать физическую силу из-за попытки протестующих «пробить кордон».
Накануне вечером стало известно, что участники акции протеста, которые требуют проведения досрочных выборов, перекрыли площадь в центре Белграда. Протестующие забросали правоохранителей петардами, полицейские применили слезоточивый газ и дубинки.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич подверг критике нападение протестующих на полицейских.