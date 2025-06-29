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Мужчина на Камчатке застрелил своего зятя на незаконной охоте

Житель Камчатки во время незаконной охоты в районе реки Гольцовка застрелил своего зятя. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Житель Камчатки во время незаконной охоты в районе реки Гольцовка застрелил своего зятя. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла 18 апреля текущего года, когда зять обвиняемого вышел из лодки, а мужчина, не зная об этом, выстрелил во взлетающую утку.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства и причинении смерти по неосторожности своему зятю, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Пуля попала в грудь мужчины, который оказался на линии огня. В результате чего он умер на месте происшествия.

28 июня в Москве задержали мужчину, пытавшегося застрелить своего знакомого из боевого пистолета на Ленинском проспекте. Во время ссоры подозреваемый достал пистолет и выстрелил в знакомого как минимум три раза. Потерпевшего удалось спасти — ему оказали помощь и срочно доставили в больницу, где он сейчас проходит лечение.