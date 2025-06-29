Мужчина на Камчатке застрелил своего зятя на незаконной охоте

28 июня в Москве задержали мужчину, пытавшегося застрелить своего знакомого из боевого пистолета на Ленинском проспекте. Во время ссоры подозреваемый достал пистолет и выстрелил в знакомого как минимум три раза. Потерпевшего удалось спасти — ему оказали помощь и срочно доставили в больницу, где он сейчас проходит лечение.