Марочко указал, сколько ВС РФ осталось, чтобы выйти на границу ЛНР

Эксперт заявил, что в течение ближайшей недели военным удастся пройти оставшийся участок возле Петровского и выйти на административную границу региона. При этом о прорыве украинской обороны у населенного пункта Андрей Марочко сообщил 24 июня. По его словам, на этом направлении ВСУ деморализованы и действуют разрозненно. До полного освобождения ЛНР осталось зачистить около 0,5% территорий, передает «Царьград».