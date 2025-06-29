Марочко указал, сколько ВС РФ осталось, чтобы выйти на границу ЛНР

ВС РФ могут преодолеть оставшееся расстояние до границы ЛНР за следующую неделю, заявил Марочко.
Российские войска продолжают наступление в ЛНР и сейчас проводят зачистку Петровского (украинское название — Грековка) и прилегающих территорий. Чтобы достичь административной границы республики, ВС РФ остается пройти порядка одного километра, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Что касается Петровского, здесь идет планомерное продвижение, одновременно ведется зачистка территории. Сразу хочу отметить, что сейчас от передовых позиций ВС РФ до административной границы Луганской Народной Республики осталось около одного километра», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Эксперт заявил, что в течение ближайшей недели военным удастся пройти оставшийся участок возле Петровского и выйти на административную границу региона. При этом о прорыве украинской обороны у населенного пункта Андрей Марочко сообщил 24 июня. По его словам, на этом направлении ВСУ деморализованы и действуют разрозненно. До полного освобождения ЛНР осталось зачистить около 0,5% территорий, передает «Царьград».